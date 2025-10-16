Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Der neue Konzernchef von Nestlé ist, nur wenige Wochen im Amt, schnell zur Tat geschritten. Heute hat er den Abbau von 16’000 Arbeitsplätzen weltweit angekündigt.

In unserem Briefing erfahren Sie ausserdem, welche Gründe die Bauarbeiter dazu bewogen haben, einen Streik anzukündigen – ein sehr seltenes Ereignis in der Schweiz –, und wie viel die US-Regierung mit den auf Schweizer Importe erhobenen Zöllen bisher verdient hat.

Schliesslich sprechen wir über den schockierenden Fall eines 81-jährigen schweizerisch-tunesischen Bürgers, der in Tunesien inhaftiert ist.

Gute Lektüre!