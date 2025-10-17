Heute in der Schweiz

Dank der «Drucker-Pille» der EPFL werden Operationen zur Behandlung von Weichgewebe im Verdauungssystem vielleicht bald überflüssig.

Die Universitätskliniken Genf (HUG) haben mit einer bahnbrechenden Operation ein Kind gerettet. Diese im September durchgeführte Herzoperation wurde gerade öffentlich gemacht und erregt die Aufmerksamkeit der internationalen medizinischen Fachwelt.

Den HUG ist es gelungen, bei einem zwölfjährigen Patienten mit einer komplexen angeborenen Herzerkrankung eine partielle Herztransplantation durchzuführen. Bei dieser Operation wurden die beiden defekten Herzklappen entfernt und durch gesunde ersetzt. Das Besondere an dieser Operation war, dass nur die beschädigten Teile ersetzt werden: Es wird nur ein Teil des Spenderherzens transplantiert, sodass das ursprüngliche Herz des Kindes erhalten bleibt.

Ein solcher Eingriff ist technisch sehr komplex. Der erste dieser Art wurde 2022 in den Vereinigten Staaten durchgeführt, und die rund 30 darauffolgenden Eingriffe fanden alle auf amerikanischem Boden statt. Mit diesem Eingriff gelang den HUG eine europäische Premiere.

Am Ufer des Genfersees ist eine weitere medizinische Innovation entstanden: Die Eidgenössische Technische Hochschule in Lausanne (EPFL) hat eine «Drucker-Pille» entwickelt, die weiches Gewebe im Verdauungssystem reparieren kann.

Nachdem sie geschluckt wurde, kann diese bio-basierte Miniatur-Druckmaschine, die so klein ist wie eine normale Pille, aus der Ferne gesteuert werden, um beschädigte Gewebestellen zu erreichen und dort gezielt eine Substanz aufzutragen. Bisher können Schäden an weichem Gewebe im Verdauungssystem nur durch invasive chirurgische Eingriffe behandelt werden.