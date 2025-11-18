Heute in der Schweiz

Bundesrat Guy Parmelin verteidigt die umstrittene Zoll-Einigung mit den USA. In einem Interview mit CH Media weist er den Vorwurf zurück, die Schweiz habe sich mit milliardenschweren Investitionszusagen «freigekauft». Während der Bundesrat beschwichtigt, wächst im Parlament die Skepsis.

Parmelin betont, die Senkung der US-Strafzölle von 39 auf 15 Prozent sei nicht erkauft worden. «Wir haben nichts gekauft», sagt er in der Aargauer Zeitung. Die Investitionspläne von Schweizer Unternehmen in den USA seien «bereits geplant» und teils «bewilligt» gewesen; eine Verpflichtung, diese tatsächlich umzusetzen, gebe es nicht. Die beteiligten Wirtschaftsvertreter hätten «patriotisch gehandelt» und geholfen, das Problem in Washington sichtbar zu machen.

Die Absichtserklärung ist lediglich ein Zwischenschritt; in den kommenden Monaten soll daraus ein verbindliches Abkommen werden – erst dann kann das Parlament mitreden. SRF berichtet von zunehmender Skepsis quer durch die Parteien: Linke kritisieren die vielen offenen Punkte, Bürgerliche die mangelnde Transparenz. Besonders sensibel ist die Frage nach künftigen Importstandards. Grünen-Fraktionschefin Aline Trede warnt etwa, die Schweiz dürfe «keine Chlorhühner importieren».

Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco bereitet nun ein Verhandlungsmandat für ein verbindliches Abkommen vor und wird später diese Verhandlungen führen. Das Ziel ist ein Handelsabkommen. Die parlamentarischen Kommissionen und die Kantone sollen in den Prozess einbezogen werden, versichert das Seco. Spätestens beim fertigen Vertrag wird das Parlament ausführlich beraten – und ein fakultatives Referendum bleibt möglich. Dann könnte am Ende das Stimmvolk entscheiden.