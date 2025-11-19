Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Die zweite Umfrage der SRG im Hinblick auf die Abstimmungen vom 30. November gibt den beiden Vorlagen keine grossen Chancen mehr. Und Sie, liebe Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, scheinen diesem Trend genau zu folgen.

Ein erneuter Felssturz oberhalb von Brienz-Brinzauls, der Weggang von drei Vierteln des Personals der Unicef in Genf und die Zunahme von Betrügereien im Internet vervollständigen das Briefing.

Viel Vergnügen bei der Lektüre