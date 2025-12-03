Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Die Landesverteidigung ist derzeit eines der wichtigsten politischen Themen. Am Mittwochmorgen nahm die Taschenmunition einen grossen Teil der Debatte im Ständerat ein.

Die kleine Parlamentskammer lehnte es ab, dass Angehörige der Armee ihre Taschenmunition wie vormals wieder zu Hause aufbewahren können. «Wenn wir diesen Antrag annehmen, werden wir noch mehr Femizide und Suizide akzeptieren», warnte eine Ständerätin.

Im Gegensatz dazu beschloss der Ständerat, dass die Schweiz einen ausreichenden Bestand an Munition garantieren muss, um ihren Luftraum zu schützen und eine nationale Produktion von Patronen aufrechtzuerhalten.

Viel Spass beim Lesen!