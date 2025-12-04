Heute in der Schweiz

Die Steuerverwaltung will nach dem Rüffel der Finanzkontrolle bei den Kantonen über die Bücher gehen und genauer hinschauen.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Diesem Grundsatz scheint die Eidgenössische Steuerverwaltung nach Ansicht des Bundes nicht genügend Rechnung zu tragen. So entgeht dem Bund viel Geld .

Suchen Sie 600 Millionen Franken? So viel entgeht der Eidgenossenschaft pro Jahr, zitiert SRF News eine Expertin. Der Grund: Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) nehme ihre Oberaufsicht über die kantonalen Finanzkontrollen zu wenig ernst, kritisiert die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK). Deshalb würden Fehler lange unentdeckt bleiben, was zu Steuerausfällen in Millionenhöhe führen könne.

Konkrete Negativbeispiele lieferten die Kantone Genf und Thurgau, wo Softwarefehler oder das Versäumnis, provisorische Rechnungen auszustellen, über längere Zeit unentdeckt blieben.

Die Kritik richtet sich zudem gegen eine mangelnde Fokussierung auf die Kantone mit den höchsten Steuereinnahmen und unzureichend klare ESTV-Rundschreiben, welche unterschiedliche Interpretationen zulassen würden. Die ESTV zeigte sich in der Folge einsichtig und kündigte an, ihre Aufsichtspraktiken und die Zusammenarbeit mit den Kantonen umfassend zu überarbeiten.