Heute in der Schweiz

Hören Sie sich die dritte Folge des Swissinfo-Podcasts «Ade merci, Schweiz» an! Wir tauchen ein in die Welt der Mehrsprachigkeit.

Zu Gast in unserer neusten Folge sind die Auslandschweizerin Angela Herren und die Linguistin Giulia Berchio vom Institut für Mehrsprachigkeit der Universität Freiburg. Beide erzählen, wie das Leben zwischen mehreren Sprachen unsere Art zu denken und zu fühlen verändert. Welche Bedeutungsnuancen gehen unterwegs verloren – oder entstehen neu?

Und was passiert im Gehirn, wenn mehrere Sprachen gleichzeitig präsent sind, manchmal bis in unsere Träume hinein? Und wie lernt man die neue Sprache am besten?

Angela Herren berichtet von Spanisch, Englisch und Berndeutsch, die durcheinandergeraten. Von kulturellen Missverständnissen, die im Rückblick amüsieren – und davon, wie Dialekte, Akzente und regionale Eigenheiten selbst vertraute Sprachen überraschend fremd wirken lassen. Giulia Berchio erklärt, wie Sprachenlernen von der Couch aus funktionieren kann – und wir erfahren, dass Mehrsprachigkeit im Alter auftauchende Gedächtnisprobleme hinauszögern kann.

