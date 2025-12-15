Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Wie viele Stunden muss man arbeiten, um sich ein Jahr Rente zu verdienen? Die Antwort variiert stark von Land zu Land, wie Sie weiter unten lesen können. Kleiner Spoiler: In der Schweiz muss man mehr schuften als in Frankreich.

Sollten Sie ausserdem gehört haben, dass die Schweiz 85'000 Arbeitskräfte aus dem Ausland sucht, die fürstlich bezahlt werden sollen: Das sind fake News.

Wir schliessen mit einem Schweizer Exploit im Sport, befassen uns zuvor jedoch noch einmal mit der Saga der US-amerikanischen Handelszölle.

Viel Vergnügen bei der Lektüre!