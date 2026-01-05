Heute in der Schweiz

Die Festnahme des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro durch die Vereinigten Staaten sowie der Angriff der USA auf das südamerikanische Land haben auch in der Schweiz starke Reaktionen ausgelöst. Heute hat der Bundesrat beschlossen, allfällige in der Schweiz deponierte Vermögenswerte von Maduro und ihm nahestehenden Personen einzufrieren.

Der Kommunikationsverantwortliche des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), Nicolas Bideau, rief zur Entspannung, Mässigung und zur Einhaltung des Völkerrechts auf, «das auch die Achtung des Gewaltverbots und der territorialen Integrität souveräner Staaten umfasst». Am Sonntag demonstrierten etwa 200 Personen in Bern gegen die amerikanische Intervention und forderten die sofortige «Verurteilung dieser völkerrechtswidrigen Aggression».

Heute beschloss der Bundesrat, mit sofortiger Wirkung und vorsorglich, allfällige in der Schweiz deponierte Vermögenswerte des venezolanischen Präsidenten und anderer ihm nahestehender Personen einzufrieren. Mit dieser Massnahme will die Regierung einen möglichen Abfluss dieser Vermögenswerte verhindern, heisst es in einer Mitteilung. Es handelt sich um eine Ergänzung der Sanktionen gegen Venezuela, die bereits seit 2018 in Kraft sind.

In der Schweiz leben rund 1’500 Personen venezolanischer Nationalität, viele von ihnen sind vor Maduros Regime geflohen. Der Tages-Anzeiger hat einige von ihnen getroffen. Innerhalb der Gemeinschaft zeigen sich widersprüchliche Gefühle, die vor allem mit der Sorge zusammenhängen, was im Land geschehen wird. In einer nicht repräsentativen Umfrage, die von der Zeitung in den Regionen Zürich und Basel durchgeführt wurde, bedauerte jedoch niemand die amerikanische Intervention und den Fall des Regimes.

«Ich mag Trump nicht, ich mag seine Migrations- und Zollpolitik nicht, aber ich bin froh, dass er diesen Mann aus dem Land geholt hat», sagt die Venezolanerin aus Winterthur, Ingrid Valbuena, über Maduro, dessen Namen sie nie ausspricht. Es sei ein «verspätetes Weihnachtsgeschenk» gewesen, fügt sie hinzu.