Heute in der Schweiz

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland

Neben der Trauer um die Todesopfer und Verletzten des Brands von Crans-Montana wächst auch die Kritik – insbesondere an der Walliser Gemeinde und der kantonalen Staatsanwaltschaft, die mit den Ermittlungen betraut ist.

Anschliessend geht es im Briefing um Schweizer Rüstungsexporte, das heikle Thema könnte vors Volk kommen, und wir schliessen mit einem leichteren Thema ab, das derzeit viel diskutiert wird: die Kälte.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre.