Nicht zufrieden: Was Auslandschweizer beim Erneuern des Passes im Ausland ärgert

Im Ausland ist es nicht immer einfach, seinen Schweizer Pass zu erneuern, und es gibt nur wenige Alternativen. Keystone / Christian Beutler

Weil sie so weit weg von den diplomatischen Vertretungen der Schweiz wohnen, können manche Auslandschweizer:innen ihre Ausweisdokumente nur mit grossem Aufwand erneuern – oder gar nicht. Wir haben Erfahrungsberichte aus der Diaspora gesammelt.

Emilie Ridard

Im Ausland die Schweizer Ausweisdokumente zu erneuern bedeutet, dass man sich zum nächstgelegenen Schweizer Konsulat begeben muss. Dieses befindet sich jedoch manchmal Hunderte von Kilometern entfernt.

Mehrere Dutzend Schweizer:innen haben in unserer Debatte zu diesem Thema ihre Unzufriedenheit geäussert, besonders wegen der anfallenden Kosten oder des Mangels an Alternativen, beispielsweise wenn ein schlechter Gesundheitszustand eine Reise nicht mehr erlaubt.

Die am häufigsten genannten Kritikpunkte betreffen die geografische Entfernung und die damit verbundenen Kosten einer Reise.

Unser Leser Swiss1956 lebt in den USA im Bundesstaat Minnesota. Er war dem Schweizer Konsulat in Chicago zugeteilt, doch dieses verfügt nicht mehr über die Infrastruktur zur Erfassung der biometrischen Daten, die für die Ausstellung eines Passes erforderlich sind.

«Wir sind jetzt dem Konsulat in New York zugeteilt, was eine Reise von mehr als zwei Tagen bedeutet! Mein Sohn lebt in South Dakota, noch weiter westlich. Für uns beide ist es also eine ziemliche Reise – Flüge, Hotels und Mahlzeiten summieren sich schnell.»

Obwohl das Konsulat regelmässig mit seiner mobilen Station nach Chicago kommt, bedauert Swiss1956 die Zeit, als sie bis nach Minnesota kam. «Es wäre grossartig, wenn das eines Tages wieder möglich wäre.»

Mobile Stationen

Die mobilen Stationen bieten eine Alternative zu langen und kostspieligen Reisen und werden von der Diaspora geschätzt. In Thailand erklärt unser Leser Houdini: «In Chiang Mai schickt die Botschaft jedes Jahr für einige Tage Personal und ein Gerät zur Erfassung der biometrischen Daten in ein Hotel. Mehrere Wochen nach der Anmeldung erhält jede Person einen Termin.»

Manchmal prüft die Schweizer Vertretung den Bedarf, bevor sie eine mobile Station schickt. Swissmen@Zurich lebt in Guayaquil, Ecuador, etwa acht Autostunden von der Botschaft in Quito entfernt: «Die Botschaft hat per E-Mail alle Schweizerinnen und Schweizer in Guayaquil nach ihren Bedürfnissen befragt.»

«Nach dieser Anfrage hat der Konsul eine mobile Station organisiert und alle über das Datum informiert, an dem wir uns zum Konsulat in Guayaquil begeben sollten. Die Organisation hat sechs Monate gedauert, aber 34 Personen haben Zeit und Geld gespart, um ihre neuen Dokumente zu erhalten», erklärt er

Lesen Sie die Geschichte von Jacqueline Martindale, 91 Jahre alt und sehbehindert, die von Boston nach New York reisen musste, um ihren Pass zu erneuern:

Eine Reise in die Schweiz nutzen

Eine weitere von den Auslandschweizer:innen vorgeschlagene Lösung besteht darin, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden: «Ich habe meinen Pass in Lausanne erneuert, als ich meine Tochter besuchte», schreibt JoanBoa, die in Luxemburg lebt und dem Konsularbezirk Den Haag in den Niederlanden zugeteilt ist. «Man muss wissen, dass Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer das tun können, man muss nur einen Termin vereinbaren.»

Angesichts der Entfernung zum zuständigen Konsulat erscheint diese Lösung für ZermattTessa geeigneter: «Wir leben in Colorado und auf Hawaii. Für uns befindet sich das Konsulat also in San Francisco! Aber wir reisen regelmässig in die Schweiz, und es war sehr einfach, einen Termin zu bekommen, um dort unseren Pass zu erneuern. Angesichts der Zeit und des Geldes, die nötig sind, um nach San Francisco zu reisen, ein Hotel zu finden usw., lohnt sich eine Reise in die Schweiz zur Passerneuerung!»

Auch Grenzgänger:innen können ihre geografische Nähe nutzen, um ihre Formalitäten in der Schweiz zu erledigen, die oft weniger weit entfernt ist als das zuständige Konsulat.

Keine Reise, kein Pass

Die Erfassung der biometrischen Daten erfordert ein persönliches Erscheinen. Neben der geografischen Entfernung kann auch ein schlechter Gesundheitszustand ein Hindernis für die Erneuerung des Passes darstellen. Der über 80-jährige und gehbehinderte Ruedi B. ist nicht in der Lage, in die kenianische Hauptstadt Nairobi zu reisen, um einen neuen Pass zu erhalten.

Laut dem Schweizer hat das Konsulat abgelehnt, eine mobile Station nach Mombasa zu schicken. «Das Konsulat in Nairobi zwingt mich also dazu, illegal im Land zu bleiben, da die [kenianischen] Behörden einen Stempel in meinen Pass setzen wollen, um meine Aufenthaltsbewilligung zu erneuern. Ich bin jetzt seit 22 Jahren in Kenia und habe mich immer an die Regeln gehalten. Das wird ab jetzt nicht mehr möglich sein», erklärt er.

Wir haben unsere Community gefragt: Ist die Passerneuerung im Ausland einfach oder nicht?:

Warum kein Online-Service?

So fragen sich mehrere, warum die Schweizer Behörden keinen Online-Service anbieten, zum Beispiel unsere Leserin Simona Vazquez-Sartori:

«Ich habe keine Schwierigkeiten, meinen Pass in New York zu erneuern, aber ich fand die Kosten happig. Die Reise (mit dem Auto), das Hotel, die Gebühren, das Porto… Es wäre schön, wenn man in Zukunft seinen Pass online erneuern könnte», schreibt Camille Dufour in den Kommentaren unserer Diskussion.

Anne, die von Sevilla nach Madrid reisen musste, stimmt dem ebenfalls zu: «Ich musste mit dem Zug dorthin fahren. Sehr guter Empfang in der Botschaft. Nur hat mich dieser neue Pass ziemlich viel gekostet, zwischen seinem Preis, den Zugtickets und den Taxis. (…)] Ich denke, wenn man diese Formalitäten online erledigen könnte, würde das die Dinge vereinfachen, wenn man im Ausland lebt.»

Sporadisches konsularisches Angebot

Und manchmal, selbst wenn man in der Nähe einer Schweizer Vertretung wohnt, bietet diese keine konsularischen Dienstleistungen an.

«Wir leben in Minsk, Weissrussland. Die Schweizer Botschaft in Minsk ist 20 Autominuten von meinem Wohnort entfernt, aber sie ist nicht in der Lage, uns in diesem Bereich zu helfen. Wir müssen nach Moskau oder in die Schweiz reisen, um neue Pässe zu erhalten. Diese beiden Wege erfordern viel Zeit und Geld», bedauert Hans Rudolf Knecht.

Dennoch sind nicht alle Erfahrungen negativ. Viele Schweizer Bürger:innen im Ausland loben die Effizienz der konsularischen Dienste, wie unsere Leserin Lilly: «Ich habe das Glück, eine Stunde von Mailand entfernt zu wohnen. Es dauert zwei Minuten, um einen Termin zu vereinbaren, nach zehn Tagen bin ich zum Konsulat gegangen, fünfzehn Minuten für das Bürokratische (mit viel Höflichkeit) und nach 15 Tagen habe ich meinen neuen Pass zu Hause erhalten. Im Moment kann man es nicht besser machen.»

Sind Sie schon einmal mit einem abgelaufenen Pass gereist, weil Sie ihn nicht erneuern konnten? Diskutieren Sie mit:

Editiert von Samuel Jaberg, Übertragung aus dem Französischen mithilfe der KI Claude: Janine Gloor

