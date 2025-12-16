The Swiss voice in the world since 1935
«Ade merci, Schweiz»: Integration beginnt beim Zuhören

Ein Umzug ins Ausland ist eine kulturelle Herausforderung. In der vierten Episode von «Ade merci, Schweiz» diskutieren Auslandschweizer Roger Brugger und die interkulturelle Trainerin Heike Geiling darüber, mit welchen Tricks Integration gelingt.

veröffentlicht
1 Minute

Ich schreibe über politische Entwicklungen und gesellschaftliche Themen, die die fünfte Schweiz bewegen. Als Mitglied des SRG-Projekts «dialog» liegt mein Fokus zudem auf der Förderung mehrsprachiger Debatten zwischen Schweizer:innen im Ausland und den Menschen in der Schweiz. Nach Abschluss der Journalistenschule MAZ arbeitete ich als Programmleiterin bei einem lokalen Radiosender in Basel und berichtete über politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche sowie kulturelle Themen. Bei SWI swissinfo.ch seit 2023.

Mein Schwerpunkt bei Swissinfo liegt im Service-Journalismus und Erklärformaten. Ich bin verantwortlich für die Seite „Auswandern leicht gemacht“, eng in verschiedene redaktionelle Aufgaben sowie Marketingprojekte eingebunden und konzipiere und moderiere Video- und Audioformate. Ursprünglich aus der Romandie, lebe ich heute in Zürich. Nach meinem Abschluss an der ZHAW war ich unter anderem als Redaktorin und Moderatorin für Medien wie SonntagsBlick, BlickTV und Watson tätig.

Hören Sie sich die Folge an:

Externer Inhalt

Lesen Sie den Artikel:

Hören Sie sich alle Folgen des Podcasts «Ade merci, Schweiz» an:

