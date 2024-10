Schweizerin im Libanon: «Es herrscht die totale Verunsicherung»

Mehr

Salve von 30 Raketen vom Libanon aus auf Israel abgefeuert

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Eine Salve von rund 30 Raketen ist nach israelischen Militärangaben vom Libanon aus auf den Norden Israels abgefeuert worden. In zahlreichen Ortschaften, darunter auch in der Hafenstadt Haifa, heulten am Tag des jüdischen Laubhüttenfests Warnsirenen.

