Was erwarten Sie vom Auslandschweizer-Rat in den kommenden vier Jahren?

Im Frühling finden die Neuwahlen des Auslandschweizer-Rats für die Legislaturperiode 2025-2029 statt. Dabei werden 47 Sitze zum ersten Mal direkt gewählt.

Der Rat besteht aus 140 Mitgliedern. Er vertritt die Interessen der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer gegenüber den Behörden und der Öffentlichkeit in der Schweiz.

Was erwarten Sie als Auslandschweizerin oder Auslandschweizer von den im Frühling neugewählten Delegierten des Rats? Was sollen diese vorantreiben? Was sollen sie bremsen?

Schreiben Sie uns.

