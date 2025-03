Frankreich ist das Land, in dem weltweit die meisten Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer leben – fast 210’000. Was macht das Leben dort Ihrer Meinung nach so angenehm? Was schätzen Sie besonders?

Was stört Sie hingegen am meisten am Leben in Frankreich?

Ihr Kommentar kann in einem Artikel veröffentlicht werden.