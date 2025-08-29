Zwischen zwei Welten: Thomas Badat, kanadischer Schwinger, im Herzen Schweizer
Thomas Badat ist einer von sechs nordamerikanischen Schwingern, die am Wochenende am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest ESAF 2025 teilnehmen.
Er wurde als Sohn Schweizer Eltern in Québec geboren und betreibt heute gemeinsam mit anderen ein Zaunbauunternehmen in Kingsey Falls. In diesem Jahr nimmt er zum dritten Mal am ESAF teil.
Während seines Trainings in Schänis sprach er mit Swissinfo.
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch