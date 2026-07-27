The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Swiss-Flieger muss nach Rauchentwicklung an Bord notlanden

Keystone-SDA

Ein Swiss-Flugzeug hat nach einer Rauchentwicklung an Bord eine Notlandung einlegen müssen. Der Flug LX16 war von Zürich nach New York unterwegs und landete notfallmässig in Bangor im US-Bundesstaat Maine.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Flugzeug sei sicher und ohne weitere Vorkommnisse in Bangor gelandet, teilte die Swiss auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Montagabend mit. Mehrere Schweizer Medien berichteten zuvor über den Vorfall. Grund für die Ausweichlandung sei eine unklare Rauchentwicklung im vordersten Teil der Business-Class gewesen, hiess es weiter.

Die örtliche Feuerwehr stand bei der Landung vorsorglich bereit, so die Swiss. Die Feuerwehr habe das Flugzeug nach der Landung überprüft und konnte keine Feuer- oder Hitzeentwicklung feststellen. Was die mögliche Rauchentwicklung ausgelöst habe, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit Gewissheit gesagt werden. Expertinnen und Experten untersuchen nun das Flugzeug.

Alle 208 Passagiere und die Crew seien wohlauf. Die Fluggesellschaft betreue nun die Passagiere und kümmere sich mit Hochdruck um deren Weiterreise.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft