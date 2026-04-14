Swiss setzt Flugverkehr nach Dubai weiterhin aus

Keystone-SDA

Die Swiss wird wegen der unsicheren Lage im Nahen Osten ihre Flüge von und nach Dubai noch bis zum 11. Juli 2026 aussetzen. Das teilte die Fluggesellschaft am Dienstag mit.

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(Keystone-SDA) Bisher war bekannt, dass die Verbindungen bis Ende Mai gestrichen werden. Die Lage werde in Abstimmung mit der Lufthansa-Gruppe sowie den zuständigen Behörden in der Schweiz und vor Ort aufmerksam und laufend geprüft. Betroffene Fluggäste können auf ein späteres Reisedatum umbuchen oder erhalten den vollständigen Ticketpreis zurück, wie die Swiss weiter schrieb.

In einer Mitteilung Ende März hiess es zudem, dass Flüge der Swiss und anderer Airlines der Lufthansa-Gruppe nach Tel Aviv bis Ende Mai sistiert werden. Gar bis zum 24. Oktober werden die Verbindungen nach Abu Dhabi, Amman, Beirut, Riad, Erbil, Dammam, Maskat und Teheran ausgesetzt.