Swiss und Edelweiss erlauben nur noch zwei Powerbanks pro Person

Keystone-SDA

Neu erlauben Edelweiss und Swiss nur noch zwei Powerbanks pro Person an Bord ihrer Flugzeuge. Diese neuen Regeln gelten bereits ab Donnerstag.

(Keystone-SDA) Aufgrund der in Powerbanks verbauten Lithium-Batterien kann bei Fehlfunktionen ein Brand ausgelöst werden. Edelweiss und Swiss, die zur Lufthansa Group gehören, führen deshalb zur Sicherheit der Passagiere und der Besatzung an Bord neue Regeln ein, wie die beiden Unternehmen am Mittwoch mitteilten.

Powerbanks dürfen nicht im Gepäckfach verstaut werden. Erlaubt sind sie im Handgebäck unter dem Sitz, in der Sitztasche oder am Körper. Ausserdem ist das Laden mittels Powerbank an Bord nicht mehr gestattet. Powerbanks mit einer Leistung zwischen 100 und maximal 160 Wattstunden ist für die Mitnahme zudem eine Genehmigung der Fluggesellschaft erforderlich. Entsprechendes gilt für elektronischen Zigaretten.

Die Batterie einer solchen E-Zigarette verursachte auf einem Flug von Genf im Mai 2023 einen Brand an Bord eines Airbus A320 von EasyJet. Der Vorfall ereignete sich kurz nach dem Start der Maschine nach Amsterdam. Die Batterie hatte sich im oberen Gepäckraum entzündet. Daraufhin wurde ein Notfall ausgerufen und das Flugzeug drehte um und kehrte nach Genf-Cointrin zurück. Vier Mitglieder der Kabinenbesatzung sowie neun Passagiere wurden dadurch leicht verletzt und das Flugzeug geringfügig beschädigt.