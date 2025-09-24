Swisscom lanciert KI-Assistenten «myAI»
Der Telekomkonzern Swisscom hat den eigenen KI-Assistenten namens "myAI" lanciert. Der Service zielt auf den Schweizer Markt und unterstützt die Text- und Bildverarbeitung sowie Datenanalyse.
(Keystone-SDA) Bis Ende 2025 sei der KI-Assistent kostenlos nutzbar, teilte Swisscom am Mittwoch mit. Ab 2026 soll eine Pro-Version monatlich 14,90 Franken kosten. Eine Basisversion bleibe aber kostenlos.
Technisch basiert «myAI» den Angaben zufolge auf dem «Claude 4 Sonnet» Sprachmodell von Anthropics, bereitgestellt wird dieses über AWS Bedrock. Die Datenverarbeitung erfolge auf der AWS-Infrastruktur, bleibe aber unter Kontrolle von Swisscom. Zudem würden Nutzerdaten nicht für Trainingszwecke Dritter verwendet, heisst es weiter. Der Dienst soll schrittweise ausgebaut und weitere Modelle und Funktionen integriert werden.