Swisscom lanciert KI-Assistenten «myAI»

Keystone-SDA

Der Telekomkonzern Swisscom hat den eigenen KI-Assistenten namens "myAI" lanciert. Der Service zielt auf den Schweizer Markt und unterstützt die Text- und Bildverarbeitung sowie Datenanalyse.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Bis Ende 2025 sei der KI-Assistent kostenlos nutzbar, teilte Swisscom am Mittwoch mit. Ab 2026 soll eine Pro-Version monatlich 14,90 Franken kosten. Eine Basisversion bleibe aber kostenlos.

Technisch basiert «myAI» den Angaben zufolge auf dem «Claude 4 Sonnet» Sprachmodell von Anthropics, bereitgestellt wird dieses über AWS Bedrock. Die Datenverarbeitung erfolge auf der AWS-Infrastruktur, bleibe aber unter Kontrolle von Swisscom. Zudem würden Nutzerdaten nicht für Trainingszwecke Dritter verwendet, heisst es weiter. Der Dienst soll schrittweise ausgebaut und weitere Modelle und Funktionen integriert werden.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

