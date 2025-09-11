Töff-Fahrer verletzt sich nach Unfall in Tunnel in Andermatt UR

The Swiss voice in the world since 1935
Ein Motorradfahrer hat sich am Mittwochmorgen bei einem Unfall im Tunnel in Andermatt mittelschwer verletzt. Er musste ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Uri am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Der Motorradlenker fuhr am Mittwochmorgen von Andermatt in Richtung Göschenen. Aus noch ungeklärten Gründen sei er zu Fall gekommen und im «Unterloch» sowohl gegen das rechtsseitige Tunnelbankett als auch gegen die Tunnelwand geprallt, so die Polizei.

Am Fahrzeug entstand laut Communiqué ein Sachschaden von rund 3500 Franken.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, ein lokaler Abschleppdienst sowie die Kantonspolizei Uri.

