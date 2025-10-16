Töfffahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto in der Stadt Zürich

Keystone-SDA

Am Donnerstagmorgen ist es bei der Kirche Fluntern in der Stadt Zürich zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Der Motorradfahrer wurde dabei erheblich verletzt. Der Unfallhergang ist zurzeit unklar.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der 58-jährige Motorradfahrer wurde in ein Spital gebracht, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Die 26-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich kurz nach 7.30 Uhr bei der Haltestelle Kirche Fluntern.