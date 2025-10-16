The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Töfffahrer verletzt sich bei Kollision mit Auto in der Stadt Zürich

Keystone-SDA

Am Donnerstagmorgen ist es bei der Kirche Fluntern in der Stadt Zürich zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Der Motorradfahrer wurde dabei erheblich verletzt. Der Unfallhergang ist zurzeit unklar.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der 58-jährige Motorradfahrer wurde in ein Spital gebracht, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte. Die 26-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Der Unfall ereignete sich kurz nach 7.30 Uhr bei der Haltestelle Kirche Fluntern.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft