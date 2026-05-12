Töfffahrer verletzt sich bei Unfall in Seon AG mittelschwer

Keystone-SDA

Ein Motorradfahrer hat sich am am Montagnachmittag ausserhalb von Seon AG mittelschwer verletzt. Laut Kantonspolizei überholte der 60-jährige Lenker trotz Sperrfläche zwei Fahrzeuge und prallte dabei gegen ein entgegenkommendes Auto.

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(Keystone-SDA) Der 60-Jährige erlitt nach ersten Angaben einen Bruch des Schlüsselbeins sowie mehrerer Rippen, wie die Kantonspolizei Aargau am Mittwoch mitteilte. Eine Ambulanz habe ihn ins Spital gebracht.

Der Unfall habe sich gegen 16.30 Uhr auf der Aarauerstrasse, ausserhalb von Seon, ereignet, schrieb die Kantonspolizei Aargau weiter. Der Lenker sei von Schafisheim in Richtung Seon unterwegs gewesen. Gleichzeitig habe sich auf der Seitenstrasse von der Kiesgrube her ein Auto, dessen Lenkerin nach links in die Aarauerstrasse einmünden wollte, genähert.

An beiden Fahrzeugen sei beträchtlicher Schaden entstanden, ist der Medienmitteilung weiter zu entnehmen. Die Kantonspolizei habe dem Motorradfahrer den Führerausweis vorläufig abgenommen.