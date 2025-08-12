The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Töfffahrer wird in Brunegg AG bei Unfall aufs Autodach geschleudert

Keystone-SDA

Ein 22-jähriger Motorradfahrer hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Brunegg AG verletzt: Er prallte beim Überholen mehrerer Fahrzeuge in das Auto eines 63-Jährigen, der gerade aus einem Feldweg auf die Strasse einbog.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Durch den starken Aufprall schleuderte es den Motorradfahrer auf das Dach des Autos, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden. Der Töfffahrer musste mit mittelschweren Verletzungen in ein Spital gebracht werden. Der 63-jährige Autolenker blieb unverletzt.

Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben am Sonntag kurz vor 14.00 Uhr auf der Lenzburgerstrasse in Brunegg. Der Abschnitt musste für rund anderthalb Stunden gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar; die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft