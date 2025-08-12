Töfffahrer wird in Brunegg AG bei Unfall aufs Autodach geschleudert
Ein 22-jähriger Motorradfahrer hat sich am Sonntagnachmittag bei einem Unfall in Brunegg AG verletzt: Er prallte beim Überholen mehrerer Fahrzeuge in das Auto eines 63-Jährigen, der gerade aus einem Feldweg auf die Strasse einbog.
(Keystone-SDA) Durch den starken Aufprall schleuderte es den Motorradfahrer auf das Dach des Autos, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Sachschaden. Der Töfffahrer musste mit mittelschweren Verletzungen in ein Spital gebracht werden. Der 63-jährige Autolenker blieb unverletzt.
Der Unfall ereignete sich gemäss Polizeiangaben am Sonntag kurz vor 14.00 Uhr auf der Lenzburgerstrasse in Brunegg. Der Abschnitt musste für rund anderthalb Stunden gesperrt werden. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar; die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.