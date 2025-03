Türkische Opposition prangert «Putschversuch» an

Nach der Verhaftung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu spricht dessen Partei CHP von einem versuchten Staatsstreich. Die Türkei erlebe gerade "einen Putschversuch gegen den nächsten potenziellen Präsidenten", sagte der Chef der Oppositionspartei CHP, Özgür Özel, im Fernsehen. Staatschef Recep Tayyip Erdogan wisse, dass Imamoglu ihn bei den nächsten Wahlen besiegen könne. Özel forderte Erdogan und seine Partei auf, seine Rolle in dem versuchten Staatsstreich offenzulegen.

(Keystone-SDA) Imamoglu war am Morgen, wenige Tage vor seiner geplanten Wahl zum Präsidentschaftskandidaten der grössten Oppositionspartei in der Türkei, verhaftet worden. Die CHP werde trotzdem am Sonntag zusammenkommen, um Imamoglu zum Kandidaten für die Präsidentenwahl im Jahr 2028 zu nominieren, sagte Parteichef Özel weiter.