Tagestemperaturrekorde purzeln gleich reihenweise

Keystone-SDA

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In der Schweiz sind am Mittwoch gleich an mehreren Orten Temperaturrekorde geknackt worden. In Engelberg OW wurde mit 29,1 Grad die höchste je an einem 29. Juli gemessene Temperatur um über zwei Grad übertroffen.

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(Keystone-SDA) Das berichtete das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) am Mittwoch auf seiner Webseite. Der alte Rekord lag bei 26,7 Grad und datierte von 1979. Unter anderem wurde auch in St. Gallen der Rekord getoppt: Dort kletterte das Thermometer auf 28,6 Grad. Zuvor lag der Rekord bei 26,9 Grad im Jahr 1990.

In der Westschweiz kam es zum Beispiel in Payerne VD mit 33,5 Grad zu einem neuen Tagesrekord. Der alte Rekord lag bei 32 Grad und wurde im Jahr 1979 gemessen.

Am Donnerstag erreicht die derzeitige Hitzewelle mit 34 bis lokal 38 Grad laut Prognosen ihren vorläufigen Höhepunkt. Ab dem Nachmittag folgen dann für einmal statt Blitz und Donner starke Windböen ohne Regen, wie Meteoschweiz weiter schrieb. Es handle sich um eine sogenannte trockene Böenfront.