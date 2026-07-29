The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Tagestemperaturrekorde purzeln gleich reihenweise

Keystone-SDA

In der Schweiz sind am Mittwoch gleich an mehreren Orten Temperaturrekorde geknackt worden. In Engelberg OW wurde mit 29,1 Grad die höchste je an einem 29. Juli gemessene Temperatur um über zwei Grad übertroffen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das berichtete das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) am Mittwoch auf seiner Webseite. Der alte Rekord lag bei 26,7 Grad und datierte von 1979. Unter anderem wurde auch in St. Gallen der Rekord getoppt: Dort kletterte das Thermometer auf 28,6 Grad. Zuvor lag der Rekord bei 26,9 Grad im Jahr 1990.

In der Westschweiz kam es zum Beispiel in Payerne VD mit 33,5 Grad zu einem neuen Tagesrekord. Der alte Rekord lag bei 32 Grad und wurde im Jahr 1979 gemessen.

Am Donnerstag erreicht die derzeitige Hitzewelle mit 34 bis lokal 38 Grad laut Prognosen ihren vorläufigen Höhepunkt. Ab dem Nachmittag folgen dann für einmal statt Blitz und Donner starke Windböen ohne Regen, wie Meteoschweiz weiter schrieb. Es handle sich um eine sogenannte trockene Böenfront.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft