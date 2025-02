Taliban schliessen Frauenradio in Kabul

Die in Afghanistan regierenden islamistischen Taliban haben einem Radiosender für Frauen in der Hauptstadt Kabul den Betrieb untersagt.

(Keystone-SDA) Wie der in Paris ansässige Schwesternsender von Radio Begum der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wurden zwei männliche Mitarbeiter des Radios festgenommen. Ausserdem hätten die Taliban die Radiostation durchsucht.

Die Organisation Reporter Ohne Grenzen forderte die Islamisten dazu auf, dem Sender wieder den Betrieb zu genehmigen und verwies auf mehrere Fälle in dem Land, indem es zu Festnahmen von Journalisten und dauerhaften Schliessungen von Medienunternehmen kam. Der afghanische Journalistenverband Afghanistan Journalists Center (AFJC) verwies auf die Bedeutung des Senders für Frauenrechte in Afghanistan und kritisierte das Vorgehen der Taliban.

Radio Begum wurde im Jahr 2021 am Internationalen Frauentag am 8. März gegründet, fünf Monate vor der erneuten Machtübernahme durch die Taliban. Der Sender strahlt auch Bildungsprogramme von der sechsten bis zur zwölften Klasse aus. Unter den Machthabern in Kabul ist Frauen der Besuch der höheren Schule untersagt, viele ehemalige Schülerinnen weichen daher auf Online-Unterricht oder Bildungsprogramme im Radio aus.

Mehrere Frauenradios in Afghanistan

Die Taliban werfen dem Sender vor, Inhalte an einen im Ausland ansässigen Fernsehsender geliefert und damit gegen Rundfunkregeln verstossen zu haben, wie aus einer Mitteilung des Kulturministeriums hervorgeht. Das Frauenradio müsse sich nun einer Lizenz-Prüfung unterziehen, bevor über seine Zukunft entschieden werde.

Aktuell werden noch mehrere Radiosender von und für Frauen in Afghanistan betrieben. Im Jahr 2023 sorgte die vorübergehende Einstellung eines Frauenradios in der Provinz Badachschan im Nordosten des Landes für Schlagzeilen, nachdem dieser laut Taliban Lieder während des Fastenmonats Ramadan ausgestrahlt hatte.