Tatverdächtiger von Ebikon LU meldet sich nach Fotopublikation

Keystone-SDA

Der polizeilich gesuchte Mann, der in Ebikon LU einem 50-Jährigen mutmasslich einen Bierkrug ins Gesicht geschlagen hatte, hat sich der Polizei gestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor angedroht, unverpixelte Bilder des mutmasslichen Täters zu veröffentlichen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Tat war bereits im März am Bahnhof Ebikon begangen worden. Weil der Täter nicht identifiziert werden konnte, publizierte die Staatsanwaltschaft vor einer Woche zwei verpixelte Bilder des Tatverdächtigen, die von Überwachungskameras gemacht wurden.

Die Strafuntersuchungsbehörde forderte zudem den Unbekannten auf, sich binnen einer Woche zu melden, andernfalls werde sie die unverpixelten Fotos publizieren.

Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, zeigte die Androhung schon nach zwei Tagen Wirkung. Der Tatverdächtige habe sich über einen Anwalt bei der Polizei gemeldet, hiess es im Communiqué. Auch aus der Bevölkerung seien Hinweise eingegangen.

Nähere Angaben zum mutmasslichen Täter machte die Staatsanwaltschaft in der Mitteilung nicht. Er werde einvernommen und der Strafuntersuchung zugeführt, hiess es lediglich.