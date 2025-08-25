The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Tatverdächtiger von Ebikon LU meldet sich nach Fotopublikation

Keystone-SDA

Der polizeilich gesuchte Mann, der in Ebikon LU einem 50-Jährigen mutmasslich einen Bierkrug ins Gesicht geschlagen hatte, hat sich der Polizei gestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor angedroht, unverpixelte Bilder des mutmasslichen Täters zu veröffentlichen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Tat war bereits im März am Bahnhof Ebikon begangen worden. Weil der Täter nicht identifiziert werden konnte, publizierte die Staatsanwaltschaft vor einer Woche zwei verpixelte Bilder des Tatverdächtigen, die von Überwachungskameras gemacht wurden.

Die Strafuntersuchungsbehörde forderte zudem den Unbekannten auf, sich binnen einer Woche zu melden, andernfalls werde sie die unverpixelten Fotos publizieren.

Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, zeigte die Androhung schon nach zwei Tagen Wirkung. Der Tatverdächtige habe sich über einen Anwalt bei der Polizei gemeldet, hiess es im Communiqué. Auch aus der Bevölkerung seien Hinweise eingegangen.

Nähere Angaben zum mutmasslichen Täter machte die Staatsanwaltschaft in der Mitteilung nicht. Er werde einvernommen und der Strafuntersuchung zugeführt, hiess es lediglich.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
14 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft