Tausende Fans marschieren in Basel zum Final der Frauen-EM

Keystone-SDA

Tausende Fans der spanischen und englischen Fussballnationalmannschaften sind am Sonntag bei Sonne und Regen zum St. Jakob-Stadion in Basel marschiert. Sie liessen sich die Stimmung vom kurzen Wolkenbruch nicht verderben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Anlässlich des Finals der Frauen-EM in der Schweiz versammelten sich die Fans gegen 15 Uhr in ihren Fanzonen. Die Anhängerschaft Englands marschierte dann vom Kleinbasler Messeplatz zum Kunstmuseum, von wo aus sie den Marsch zum Joggeli anführte. Die spanische Gefolgschaft hatte sich beim Münsterplatz im Grossbasel besammelt und folgte den Engländern vom Kunstmuseum an.

Am frühen Nachrmittag hatte es in Basel noch geregnet. Gerade rechtzeitig für die Fanmärsche brach die Wolkendecke auf und bescherte den Fussballbegeisterten ein wenig Sonne für den Start ihrer Märsche. Gegen 15.45 Uhr kam es jedoch zu einem Platzregen, der die Fans auf ihrem Weg nass machte. Der Stimmung schadete dies aber in keiner Weise.

Der spanische Fanmarsch wurde von Trommeln angeführt, die den Fans der spanischen La Roja einheizten. Vor den Fans der englischen Lionesses fuhr hingegen ein klassisches London-Taxi. Bei der Ankunft beim Stadion war es zwar immer noch bewölkt, es hatte aber aufgehört zu regnen. Während die Fans ins Stadion eintraten, waren Trommeln und Fangesänge zu hören.