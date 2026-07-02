Tesla verkauft wieder mehr Autos in der Schweiz

Keystone-SDA

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Seit Jahresbeginn haben die Verkäufe des Elektroauto-Pioniers Tesla in der Schweiz wieder zugelegt. Von Werten aus früheren Jahren ist der US-amerikanische Autobauer jedoch weit entfernt.

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(Keystone-SDA) Im ersten Halbjahr hat der Autobauer in der Schweiz 3206 Fahrzeuge zugelassen. Das entspricht einer Zunahme von rund 14 Prozent im Jahresvergleich, wie am Mittwoch veröffentlichte Zahlen des Importeuren-Verbands Auto Schweiz zeigen. Auch in anderen europäischen Ländern hat das Unternehmen seine Absätze seit Jahresbeginn erhöht.

Tesla gehört weiterhin zu den populärsten Herstellern von Elektroautos in der Schweiz. Mit dem Model Y und dem Model 3 befinden sich hierzulande zwei Fahrzeuge des US-Konzerns unter den meistverkauften aufladbaren Autos.

Verglichen mit dem gesamten Neuwagenmarkt kommt Tesla im ersten Halbjahr 2026 in der Schweiz auf einen Marktanteil von 2,8 Prozent. Das ist leicht mehr als im Vorjahr, jedoch weit weg von früheren Werten: So lag der Tesla-Marktanteil vor zwei Jahren noch bei 4,3 Prozent.

Analysten glauben, dass im vergangenen Jahr neben Produktionsunterbrüchen und verstärkter Konkurrenz auch das umstrittene politische Engagement von CEO Elon Musk auf den Absatz drückte.

Zudem ist das Modellangebot des Elektroauto-Pioniers in die Jahre gekommen: Das Model 3 stammt von 2017, das Model Y von 2020. Entsprechend ist auch Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research vom jetzigen Absatzplus überrascht. Er begründet das Wachstumsplus vor allem mit jüngsten Preissenkungen.

So kostet die Mittelklasse-Limousine Model 3 in der Schweiz 38’000 Franken, das etwas grössere Model Y 42’000 Franken. Zum Vergleich: Für einen vergleichbaren VW ID4 werden derzeit 49’000 Franken fällig. «Die Modelle sind zwar alt, aber gut im Preis-Wert-Verhältnis», findet «Auto-Papst» Dudenhöffer.