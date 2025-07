Tessiner Notaufnahmen wegen Hitze überdurchschnittlich voll

Keystone-SDA

Im Tessin haben überdurchschnittlich viele Personen wegen Symptomen in Zusammenhang mit der andauernden Hitze eine Notaufnahme aufgesucht. Insbesondere am vergangenen Wochenende gab es mehr Eintritte als in der Vergleichsperiode im Vorjahr.

(Keystone-SDA) Im Vergleich zum Vorjahr hätten die Tessiner Notaufnahmen im Juni rund zehn Prozent mehr Patienten gesehen, sagte der Medienverantwortliche des Tessiner Spitalverbundes EOC auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Insgesamt hätten am vergangenen Wochenende 825 Personen eine Notaufnahme aufgesucht. Am meisten davon – 257 Personen – suchten eine Notaufnahme in Lugano auf. Weitere 230 begaben sich in Bellinzona in die Notfallaufnahme, 194 in Locarno und 144 in Mendrisio.

Die beschriebenen Symptome in Zusammenhang mit der Hitze seien zahlreich und vielfältig, unter anderem hätten die Patienten über Unwohlsein, Übelkeit und Erbrechen, niedrigen Blutdruck und Kopfschmerzen geklagt.

Jüngere Patienten mit Verletzungen

Unter den Patienten seien viele ältere Personen, aber auch jüngere, insbesondere wegen Verletzungen in dieser Altersgruppe. Ungefähr 40 Prozent der am Wochenende behandelten Patienten wurden hospitalisiert, wie der Mediensprecher weiter erklärte.

Im Unterschied zur Deutschschweiz hat Meteoschweiz für das Tessin die Hitzewarnung Stufe 3 bis Freitagabend verlängert. Es sind Höchsttemperaturen von 31 bis 34 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 40 bis 50 Prozent zu erwarten.