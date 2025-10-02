The Swiss voice in the world since 1935
Teuerungsausgleich von 0,2 Prozent für Zürcher Kantonsangestellte

Mehr Lohn für die Zürcher Kantonsangestellten ab 2026: Die Regierung hat einen Teuerungsausgleich von 0,2 Prozent beschlossen.

(Keystone-SDA) Der Kanton Zürich als Arbeitgeber wolle attraktive Arbeitsbedingungen schaffen und erhalten, weswegen dem Personal ein vollständiger Teuerungsausgleich gewährt werde, heisst es im am Donnerstag veröffentlichten Regierungsbeschluss. Der «Tages-Anzeiger» hatte zuerst online darüber berichtet.

Für das laufende Jahr hatte die Regierung eine Teuerung von 1,1 Prozent festgelegt, 2024 betrug der Teuerungsausgleich 1,6 Prozent, 2023 3,5 Prozent.

Der Regierungsrat setzt jeweils gemäss dem Stand des Landesindexes der Konsumentenpreise vom August die Teuerungszulage auf den 1. Januar des folgenden Jahres fest.

