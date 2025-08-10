Thunfest zieht schätzungsweise 26’000 Menschen an

Keystone-SDA

Das Thunfest vom Freitag und Samstag in Thun haben laut einer Schätzung der Organisatoren rund 26'000 Personen besucht. Sie sprechen in einer Bilanz von einem stimmungsvollen und friedlichen Festwochenende.

(Keystone-SDA) Die exakten Besucherzahlen seien schwer zu bestimmen, da die Eintrittsbändel für beide Festtage gültig gewesen seien, schrieben die Organisatoren in einer Mitteilung vom Sonntag. Am Freitag hätten schätzungsweise 11’000 und am Samstag rund 15’000 Menschen am Fest teilgenommen.

Im Vorjahr waren es schätzungsweise 23’000 Besuchende gewesen – 10’000 am Freitag und weitere 13’000 am Samstag.

Sieben Festplätze und mehrere Partyzonen bildeten heuer das Festareal. Es gab Konzerte und mehr als 90 Essens- und Getränkestände. Erneut bewährt habe sich das digitalisierte Ticketsystem mit vergünstigtem Vorverkauf, hiess es weiter.