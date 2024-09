Thurgauer Polizeitaucher bergen toten Mann aus einem Weiher

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Polizeitaucher haben in Wigoltingen TG am Donnerstagmorgen einen toten Mann aus einem Weiher geborgen. Die Todesursache des 35-jährigen Kanadiers war gemäss der Polizei unklar. Hinweise auf eine Dritteinwirkung gebe es keine.

Angehörige des Mannes hatten den 35-Jährigen am Mittwochabend bei der Notrufzentrale als vermisst gemeldet, wie die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Aufgrund der Dunkelheit stellte die Polizei die Suche am Mittwochabend zunächst ein.

Am Donnerstagmorgen wurde die Suche beim Vago-Weiher fortgesetzt, wie es im Communiqué weiter hiess. Kurz vor 09.30 Uhr fanden Taucher den Mann auf dem Grund des Weihers und bargen ihn aus dem Wasser.

Um die Todesursache festzustellen, wurde die Leiche ins Institut für Rechtsmedizin nach St. Gallen gebracht. An der Suchaktion waren auch Taucher der Kantonspolizei St. Gallen beteiligt.