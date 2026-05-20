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Thurgauer Spezialeinheit verhaftet in Wilen TG bewaffneten Mann

Keystone-SDA

Die Spezialeinheit der Thurgauer Kantonspolizei hat am Mittwochvormittag in Wilen bei Wil einen bewaffneten Mann festgenommen. Der 38-Jährige hatte sich mit einer Waffe in ein Zimmer einer Wohnung zurückgezogen. Verletzt wurde gemäss Polizeiangaben niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Gegen 6.45 Uhr ging bei der Kantonalen Notrufzentrale eine Meldung wegen häuslicher Gewalt in einer Wohnung ein, wie die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Als die Einsatzkräfte bei der Wohnung eintrafen, zog sich ein 38-Jähriger in ein Zimmer zurück.

Die Spezialeinheit intervenierte, weil der Mann gemäss Communiqué im Besitz von Waffen war und die Gefahr bestand, dass er sich etwas antun könnte. Mit welcher Art von Waffe sich der Mann in das Zimmer zurückgezogen hatte, gab eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht bekannt. Der Mann wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Neben mehreren Polizistinnen und Polizisten der Regionalpolizei sowie der Spezialeinheit war auch die Verhandlungsgruppe vor Ort.

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