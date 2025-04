Tiefe Wasserstände der Schweizer Seen und Flüsse erholen sich nicht

Keystone-SDA

Die rekordtiefen Wasserpegel der Schweizer Seen und Flüsse erholen sich vorerst voraussichtlich nicht. Gemäss dem privaten Wetterdienst Meteonews bleibt es zumindest bis am Samstag trocken, ein wenig nasser soll es in der Osterwoche werden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dann zeigen mittelfristige Trends überdurchschnittliche Niederschläge vor allem im Süden an. Ob diese eine Entspannung der Trockenheit bringen, sei vor allem aber im Norden sehr fraglich bis unwahrscheinlich, schrieb Meteonews. Auch die mittel- und langfristigen Trends für die Monate Mai bis Juli, auf die sich der Wetterdienst bezieht, fallen insgesamt eher trocken aus.

Flächendeckende und anhaltende Niederschläge wären erforderlich, damit sich die Wasserstände in Seen und Flüssen normalisieren können, teilte das Bundesamt für Umwelt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Dienstag mit. Einzelne und lokale Gewitter könnten punktuell zu einem Anstieg führen, hätten jedoch kaum einen überregionalen Einfluss.