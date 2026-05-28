Tierpark Bern freut sich über Wolfswelpen und Elchkälber

Keystone-SDA

Im Tierpark Bern hat es diesen Frühling aussergewöhnlich viel Nachwuchs gegeben. Zu den Jungtieren gehören unter anderem Wolfswelpen, Elchkälber und Wisente.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ein Forschungsteam der Universität Neuenburg dokumentiert heuer zum zweiten Mal die Geburt und das Verhalten der Wolfswelpen, wie der Tierpark Bern am Donnerstag mitteilte. Kameras und Mikrofone in den Wolfshöhlen liefern dabei weltweit einzigartige Daten zum Sozialverhalten des Rudels in den ersten Wochen.

Auch bei den Elchen gab es Nachwuchs in Form von Zwillingen. Diese sind nach einer ersten Ruhephase mit der Mutter voraussichtlich ab nächster Woche für das Publikum zu sehen. Im Wisentwald hat es ebenfalls Nachwuchs gegeben. Der Tierpark hat nach eigenen Angaben in über 50 Jahren mehr als 100 Wisente gezüchtet, von denen 22 ausgewildert werden konnten.

Weitere Jungtiere gibt es bei den bedrohten Europäischen Zieseln, den Steinkäuzen, den Alpensteinböcken, den Bezoarziegen und den Rosa-Flamingos. Bei einigen Vogelarten wie den Auerhühnern und Birkhühnern läuft das Brutgeschäft laut der Mitteilung noch. Die Zahl der Neuankömmlinge im Tierpark dürfte deshalb weiterwachsen.