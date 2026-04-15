TNW will Billett- und Abopreise im Schnitt um 3,4 Prozent erhöhen

Keystone-SDA

Billette und Abos für den ÖV in den beiden Basel sollen teurer werden: Der Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW) will per Fahrplanwechsel am 13. Dezember die Tarife um durchschnittlich 3,4 Prozent erhöhen.

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(Keystone-SDA) Mit dieser Massnahme wolle der TNW auf die überproportional gestiegenen Kosten reagieren, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Zudem sei ÖV-Angebot in der Region mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2025 deutlich ausgebaut worden.

Die Tariferhöhung muss noch von den Regierungen beider Basel abgesegnet werden. Letztmals hatte der TNW die Tarife im Dezember 2023 erhöht. Wie viel die Tickets und Abos künftig kosten sollen, will der TNW voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte bekanntgeben.

Der Strategierat der Alliance Swisspass hatte Ende März eine Tarifanpassung um durchschnittlich 3,9 Prozent für nationale Billette und Abonnemente beschlossen. Nun liegt der Ball beim Preisüberwacher.