Tobias Schalow wird CEO der Firma Cabb mit Standort in Pratteln BL

Keystone-SDA

Der 49-jährige Tobias Schalow wird neuer CEO der Cabb, wie das Chemieunternehmen mit Standort in Pratteln BL am Freitag mitgeteilt hat. Er folgt per 1. September auf Thomas Ahrens.

1 Minute

(Keystone-SDA) Schalow ist seit 2018 bei der Cabb. Er hatte bisher den Posten des COO inne. Er habe in den vergangenen Jahren massgeblich zur Weiterentwicklung der Gruppe beigetragen, sowie im operativen wie auch im kommerziellen Bereich, heisst es im Communiqué.

Der scheidende CEO Ahrens (63) wird dem Unternehmen erhalten bleiben und im Beirat tätig sein, wie es weiter heisst. Er sei zuletzt wegen längerer Krankheit abwesend gewesen, inzwischen aber wieder genesen. Nach 35 Jahren in der Chemieindustrie sei es für ihn nun an der Zeit, sich aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen.

Neben ihrem Hauptsitz in Sulzbach (D) betreibt die Cabb einen Standort in Pratteln BL. Dieser war in den vergangenen Jahren mehrmals wegen Havarien in den Schlagzeilen. So hat im April vergangenen Jahres ein Chemikalienaustritt für einen Grosseinsatz von Rettungskräften gesorgt und zu Untersuchungen durch die Baselbieter Staatsanwaltschaft und das kantonale Industrieamt geführt.

Das Strafverfahren wurde jedoch mehrere Monate später eingestellt. Die Behörde konnte die Ursache für den Austritt von Essigsäure wegen zu grosser Schäden nicht mehr nachweisen.