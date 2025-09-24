The Swiss voice in the world since 1935
Tote nach Drohnenangriff in russischer Stadt Noworossijsk

Keystone-SDA

Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf den russischen Flottenstützpunkt Noworossijsk am Schwarzen Meer sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Zivilisten getötet worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Drei weitere Personen hätten Verletzungen erlitten, teilte Gouverneur Wenjamin Kondratjew auf Telegram mit. Er sprach von einer «fürchterlichen Attacke» mitten am Tag auf das Stadtzentrum nahe dem Hotel Noworossijsk. «Fünf Wohnhäuser, darunter auch Mehrfamilienhäuser, sowie ein Hotelgebäude sind beschädigt worden», schrieb Kondratjew.

Zuvor hatte es in Noworossijsk Drohnenalarm gegeben. Die Behörden warnten zudem vor einem Angriff unbemannter Wasserfahrzeuge auf den Hafen der Stadt. Über Treffer bei militärischen Objekten ist bisher nichts bekannt.

Noworossijsk ist Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte, mit der Moskau seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu Wasser führt. Die Bedeutung der Stadt als Flottenbasis hat seit Kriegsbeginn noch weiter zugenommen. Aufgrund starker ukrainischer Drohnenangriffe auf die seit 2014 von Moskau annektierte Krim war Russland gezwungen, den Grossteil der Flotte nach Noworossijsk zu verlegen.

