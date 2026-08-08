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Tote und Verletzte bei russischen Angriffen

Keystone-SDA

Bei einer Serie von russischen Angriffen auf ukrainische Regionen sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. In der Region Dnipro kamen nach Angaben der Behörden mindestens zwei Menschen ums Leben, zwei weitere Personen wurden verletzt. Russische Militärs hatten die Oblast mit Artillerie und Fliegerbomben angegriffen, teilte der regionale Militärverwalter Olexander Ganscha auf Telegram mit. In der ostukrainischen Grossstadt Charkiw wurde ein 68-Jähriger nach Angaben der Behörden durch eine Drohne getötet, eine 46-jährige Frau wurde bei der Explosion einer Angriffsdrohne schwer verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Am Abend wurden in der ostukrainischen Stadt Pawlohrad mehrere Menschen bei russischen Angriffen verletzt. Ganscha berichtete auf Telegram von neun Verletzten, unter ihnen vier Kinder, im Alter zwischen drei Monaten und sechs Jahren. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig geprüft werden.

Russland führt seit fast viereinhalb Jahren einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In jüngster Zeit greifen die russischen Streitkräfte überwiegend zivile Ziele im Nachbarland an.

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