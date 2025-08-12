Toter bei Löschen von Waldbrand in Montenegro
In den Adria-Ländern Montenegro und Albanien machen heftige Waldbrände den Menschen zu schaffen.
(Keystone-SDA) In Montenegro starb ein Soldat während der Löscharbeiten, als ein Wassertank umkippte und auf ihn stürzte. Ein weiterer Soldat sei dabei schwer verletzt worden, berichteten montenegrinische Medien unter Berufung auf das Verteidigungsministerium.
Unterdessen lief internationale Hilfe für Montenegro an. Die Wälder brennen an mehreren Stellen vor allem im Umkreis der Hauptstadt Podgorica, aber auch in der Nähe der Küste bei Budva sowie im Norden des Landes nahe der Grenze zu Serbien. Hilfe beim Löschen kam zunächst aus Serbien und Kroatien sowie aus Italien.
In Albanien wurden am Dienstag mindestens vier Dörfer im bergigen Zentrum des Landes wegen der sich ausweitenden Brände evakuiert. Über die Zahl der betroffenen Menschen gab es zunächst keine Angaben. Zwischenzeitlich wurden Dutzende Brände gelöscht, danach brachen andere Feuer aus. Die Polizei geht in vielen Fällen von Brandstiftung als Ursache aus.