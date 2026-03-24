Tourismusorganisation St. Gallen-Bodensee hat neuen CEO

Keystone-SDA

Der Vorstand von St. Gallen-Bodensee Tourismus hat den 41-jährigen Livio Götz zum neuen Geschäftsführer ernannt. Er tritt im Sommer die Nachfolge von Thomas Kirchhofer an.

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(Keystone-SDA) Livio Götz werde den eingeschlagenen Weg von St. Gallen-Bodensee Tourismus konsequent weiterführen, heisst es in der Mitteilung der Organisation vom Dienstag. Seine neue Stelle tritt er am 20. Juli an. Der bisherige Geschäftsführer Thomas Kirchhofer verlässt das Unternehmen nach neun Jahren.

Götz startete seine berufliche Laufbahn im Tourismus beim Switzerland Travel Centre in Zürich. Danach leitete er das Convention Bureau von Luzern Tourismus, bevor er zu Schweiz Tourismus wechselte. Dort war er bisher in verschiedenen Funktionen tätig.

Er sehe seine Aufgabe darin, «Kräfte zu bündeln, Partnerschaften zu stärken und die vorhandenen Stärken der Region konsequent zu nutzen», wird der neue Geschäftsführer in der Mitteilung zitiert.

Götz stammt aus dem bündnerischen Maienfeld, ist Vater von zwei Kindern und wird für seine neue Aufgabe in die Region St. Gallen ziehen.