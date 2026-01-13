Trevor Noah moderiert wieder Grammys – aber zum letzten Mal

Keystone-SDA

Der Comedian Trevor Noah (41) moderiert auch in diesem Jahr wieder die Grammy-Verleihung - allerdings zum letzten Mal. Noah werde bei der für den 1. Februar geplanten Gala bereits zum sechsten Mal in Folge und gleichzeitig zum letzten Mal Gastgeber sein, teilten die Veranstalter mit.

(Keystone-SDA) Der südafrikanische Comedian hatte 2022 seine «Daily Show» beim US-Sender Comedy Central aufgegeben, die er 2015 vom langjährigen Gastgeber Jon Stewart übernommen hatte. Seitdem war er unter anderem mit einer Stand-up-Tournee und einem Podcast unterwegs.

Die Grammys gehören zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger. In diesem Jahr geht Hip-Hop-Star Kendrick Lamar mit neun Nominierungen als Favorit in die Verleihung.