Trottinett-Fahrerin bei Unfall im Berner Jura schwer verletzt

Keystone-SDA

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Bei einem Selbstunfall mit einem Trottinett hat sich am Montagabend eine Frau in Sonvilier schwer verletzt. Sie wurde mit der Rega in ein Spital gebracht.

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(Keystone-SDA) Die Verunfallte war Teil einer Gruppe, die mit gemieteten Trottinetten vom Mont-Soleil in Richtung Sonvilier fuhr, wie die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mitteilte. Die Frau stürzte demnach aus noch ungeklärten Gründen während der Abfahrt auf der Strasse Sur la Côte.

Anwesende Personen leisteten Erste Hilfe, bis die Einsatzkräfte eintrafen. Die schwer verletzte Frau wurde laut der Mitteilung zu einem Fussballplatz gebracht und anschliessend mit der Rega in ein Spital geflogen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.