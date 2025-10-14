Trump erwägt wegen Sojaproblem Verzicht auf China-Speiseöl

Keystone-SDA

Im Handelskonflikt mit China kann sich US-Präsident Donald Trump als Vergeltungsmassnahme den Verzicht auf chinesisches Speiseöl vorstellen. Die USA könnten es "problemlos" selbst produzieren, behauptete er auf seiner Plattform Truth Social.

(Keystone-SDA) Die Volksrepublik weigere sich bewusst, US-Sojabohnen zu kaufen und schade damit den Landwirten. Gerade diese bilden eine Kernwählerschaft Trumps.

Schon seit längerem kauft China kein Soja mehr von US-Landwirten. Damit ging den US-Bauern ihr Hauptkunde verloren. Die Vereinigten Staaten schneiden China indes von wichtiger Spitzentechnologie im Computerchip-Bereich ab, die die Chinesen für die Entwicklung bei Künstlicher Intelligenz benötigen.

Laut US-Finanzminister Scott Bessent wird Trump mit Chinas Präsident Xi Jinping beim Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) Ende Oktober in Südkorea sprechen. Das Treffen stehe immer noch auf der Agenda, sagte er zuletzt im Gespräch mit dem US-Sender Fox Business.