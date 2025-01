TV-Sender erreichen pro Tag 4,7 Millionen Zuschauende

Keystone-SDA

Die Programme der TV-Sender haben von Juli bis Dezember 2024 in der Schweiz 4,7 Millionen Menschen erreicht - 61 Prozent aller Menschen ab drei Jahren. Das zeigen Daten der Stiftung Mediapulse.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Im zweiten Halbjahr 2024 hat jeder Mensch in der Schweiz an einem Tag durchschnittlich 105 Minuten den TV genutzt. 75 Minuten entfallen dabei auf die lineare Nutzung und 30 Minuten auf die zeitversetzte Nutzung der TV-Angebote, wie die Daten zur Verbreitung und Nutzung des Fernsehens zeigen.

Im Vergleich zur Vorjahresperiode erweise sich der Anteil der Menschen, die an einem Durchschnittstag fernsehen, als stabil, teilte Mediapulse am Donnerstag mit. Der Reichweitenwert blieb unverändert, die tägliche Sehdauer nahm um eine Minute ab.

In der italienischsprachigen Schweiz erreiche das Fernsehen mit einer Tagesreichweite von 69 Prozent die grösste relative Durchdringung und mit einer täglichen Sehdauer von 140 Minuten das umfangreichste Nutzungsvolumen. In der französischsprachigen Schweiz liegen Tagesreichweite bei 62 Prozent und Sehdauer bei 110 Minuten und in der Deutschschweiz bei 61 Prozent und 101 Minuten.

Mediapulse ist eine unabhängige Branchenorganisation, welche die Erhebung von Daten zur Nutzung von Radio- und TV-Programmen in der Schweiz verantwortet. Diese Daten werden von Sendern und Programmschaffenden, der Werbewirtschaft sowie von Behörden und der Forschung genutzt.