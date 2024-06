UBS nimmt Anpassungen in der globalen Vermögensverwaltung vor

(Keystone-SDA) Iqbal Khan und Rob Karofsky, die beiden Co-Chefs der globalen Vermögensverwaltung der UBS, schlagen erste Pflöcke ein.

Dank “einiger Anpassungen” im Global Wealth Management (GWM) soll ab 1. Juli nicht zuletzt die divisionenübergreifende Zusammenarbeit mit dem Investment Banking und dem Asset Management verstärkt werden.

So wird mit Wirkung zum 1. Juli die Einheit “GWM Solutions” ins Leben gerufen, wie am Donnerstag aus einem internen Memo hervorging, das der AWP vorliegt. Dort sollen alle Kundenlösungen in einem einzigen Konstrukt zusammengefasst werden. Der Bereich werde unter anderem das Global Investment Management (IM) beherbergen und von Yves-Alain Sommerhalder geleitet.

Ebenfalls den GWM Solutions zugeteilt seien Unified Global Markets (UGM), Global Lending Unit (GLU) und Global Family & Institutional Wealth (GFIW) sowie Banking Americas und zwei neue divisionenübergreifende Einheiten namens “Unified Global Alternatives” und “Unified Global Banking”.

Lateinamerika wird zudem künftig eine eigene Wealth-Management-Region sein – wie bereits die Regionen EMEA (Europe, Middle-East and Africa), US, APAC (Asia-Pacific) und Schweiz. Das geschehe “in Anerkennung der deutlich gewachsenen Grösse und des Potenzials”, welche man in der Region sehe, heisst es in dem Memo. Latin America werde von Marcello Chilov geleitet.

Ab Mitte September schliesslich werde Jason Chandler, derzeit Head GWM Americas, den Posten als Chair GWM Americas übernehmen. Chandler berichte direkt an Khan und Karofsky. Neuer Head GWM US wird Michael Camacho, der von JP Morgan zur UBS stosse.

Ende Mai hatte die UBS bekannt gegeben, dass die Division GWM von zwei Personen geleitet wird. Dem bisherigen Leiter der globalen Vermögensverwaltung, Iqbal Khan, wurde Rob Karofsky als Co-Präsident GWM zur Seite gestellt. Khan werde zudem mit seiner Familie nach Asien ziehen.