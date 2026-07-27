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Uferweg an der Sense zwischen Laupen und Neuenegg wieder offen

Keystone-SDA

Nach dreijährigen Bauarbeiten für den Hochwasserschutz ist der Uferweg an der Sense zwischen Laupen und Neuenegg ab dem 1. August 2026 wieder vollständig zugänglich. Die Umleitungen der Wander- und Velorouten werden dann aufgehoben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Neben den Arbeiten für den Hochwasserschutz wurde die Sense in diesem Bereich auch revitalisiert, wie die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion am Montag mitteilte. Der Weg auf der linken Uferseite war bereits im März 2026 für Fussgänger freigegeben worden.

Ein neues Informationssystem mit elf Tafeln auf der bernischen und freiburgischen Seite stellt den Besuchenden die umgestaltete Landschaft vor. Die Tafeln informieren über den neuen Raum für die Sense und die Lebensräume von Tieren wie Eisvögeln oder Bibern.

Die Massnahmen sind mit diesem Schritt noch nicht abgeschlossen. Ab Spätsommer 2026 werden die Bauarbeiten unterhalb der Sensebrücke bis zur Mündung in die Saane für zwei weitere Jahre fortgesetzt.

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