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Umfrage: Nein zu SVP-Initiative – Stillstand bei Zivildienstreform

Keystone-SDA

Zwei neuen Umfragen zufolge hätten 52 Prozent der Schweizer Wählerinnen und Wähler Ende Mai gegen die "Keine 10-Millionen-Schweiz"-Initiative der SVP gestimmt. Bei der Reform des Zivildienstes hingegen scheint die Lage weiterhin unentschieden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Bei der «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative der SVP stellte die SRG in der zweiten Umfragerunde einen Trend in Richtung «Nein» fest. Gegenüber der ersten Befragung ist dieser Anteil von 47 auf 52 Prozent gestiegen, während der Ja-Anteil von 47 auf 45 Prozent gesunken ist.

Das zeigte auch die Umfrage von 20 Minuten/Tamedia: Hier lag die Ablehnung bei 52 Prozent (gegenüber 46 Prozent in der vorherigen Umfrage), während die Zustimmung von 52 auf 47 Prozent gesunken war.

Bei 20 Minuten/Tamedia lagen bei der Reform des Zivildienstes beide Lager gleichauf (48 Prozent). Die Umfrage der SRG weist einen leichten Vorsprung für das «Ja»-Lager aus (48 gegenüber 46 Prozent), betonte jedoch, dass die Gegner an Stärke gewinnen würden. In der ersten Umfrage war eine Annahme prognostiziert worden.

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